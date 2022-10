Sophie Turners Tochter Willa ist vernarrt in ihre Schwester

Sophie Turners (26) Mädchen verstehen sich blendend! Die Schauspielerin und ihr Mann Joe Jonas (33) sind seit diesem Jahr Eltern zweier Töchter. Nach ihrem ersten Nachwuchs wurde im März dieses Jahres bestätigt, dass Sophie erneut schwanger ist. Im Juli wurde die Geburt bekannt gegeben. Seitdem halten die zwei ihr Familienleben unter Verschluss. Jetzt kam jedoch heraus, dass Töchterchen Willa es sehr genießen soll, große Schwester zu sein.

Ein Insider verriet Us weekly , dass Tochter Willa ihre kleine Schwester "vollkommen akzeptiert" habe. Laut der Quelle soll die Tochter der Hollywoodstars sich bereits pudelwohl als große Schwester fühlen: "Willa liebt es, große Schwester zu sein und jemandem zum spielen zu haben." Die Game of Thrones-Darstellerin und der Jonas Brothers-Sänger halten ihre Kinder aus der Öffentlichkeit raus, weshalb der Name ihrer zweiten Tochter noch unbekannt ist. "Sie werden ihren Namen verkünden, sobald sie sich bereit fühlen", gab der Insider preis.

Die Quelle meinte weiterhin, dass die Beziehung zwischen Sophie und Joe seit der Geburt ihrer zweiten Tochter immer "stärker wächst". "Beide Kinder sind viel Arbeit, aber sie unterstützen sich gegenseitig so gut es geht", sagte der Insider dem Magazin.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala 2022

Love Paris/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner mit Töchterchen Willa

Instagram / sophiet Sophie Turner, Schauspielerin

