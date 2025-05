Trotz Scheidung: Sophie Turner unterstützt Ex-Mann Joe Jonas

Sophie Turner (29) überrascht jetzt mit einer unerwarteten Geste gegenüber ihrem Ex-Mann Joe Jonas (35): Die britische Schauspielerin, bekannt aus Game of Thrones, teilte in ihrer Instagram-Story den Link zu seinem neuen Album "Music for People Who Believe in Love". Dazu schrieb sie: "Los, los, Joe Jonas!" Ein klares Zeichen dafür, dass trotz ihrer bewegten Vergangenheit offenbar kein böses Blut mehr herrscht. Joe, Mitglied der Jonas Brothers, hatte das Album laut Just Jared erst einen Tag zuvor veröffentlicht.

Das Ex-Paar heiratete 2019 in Las Vegas, trennte sich 2023 und ließ sich ein Jahr später offiziell scheiden. Während der Trennung entbrannte ein intensiver Rechtsstreit um das Sorgerecht der gemeinsamen Töchter Willa (4) und Delphine (2). Schließlich einigten sich Sophie und Joe darauf, dass die Kinder sowohl Zeit in den USA als auch in Sophies Heimat England verbringen sollen. Im Interview mit TalkShopLive erklärte Joe, wie sehr ihn die Scheidung künstlerisch geprägt habe. Besonders der Song "Only Love" sei inspiriert von den Ängsten und Hoffnungen, die ihn beim Neuanfang begleiteten.

Trotz der früheren Differenzen scheinen Sophie und Joe heute einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. Sophie betont immer wieder, wie wichtig ihr Familie und ein stabiles Umfeld für ihre Kinder sind. Joe hingegen widmet sich seiner Musik und dem Co-Parenting – mit Liedern wie "Hey Beautiful", das er seinen Töchtern gewidmet hat. Es wirkt, als hätten beide ihren Frieden gefunden – getrennt, aber mit gegenseitigem Respekt und Unterstützung.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

Anzeige Anzeige