Versöhnt? Sophie Turner mit Peregrine auf Festival gesichtet

Sophie Turner (29) und Peregrine Pearson haben am Wochenende bei einem Besuch des Glastonbury Festivals alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin und der britische Unternehmer zeigten sich dabei überraschend vertraut. Beobachter berichteten laut Daily Mail, dass die beiden im VIP-Bereich der Miller’s Bar Zärtlichkeiten austauschten und sich liebevoll umsorgten. Sophie, gekleidet in ein schwarzes Bikini-Top und Shorts, sorgte dabei nicht nur mit ihrem Outfit für Aufsehen. Auch Peregrine, der für sie Getränke holte und diese zur gemeinsamen Lounge brachte, scheint wieder eine große Rolle in ihrem Leben zu spielen.

Der Beziehungsstatus von Sophie und Peregrine war zuletzt unklar. Erst im April hatten Gerüchte die Runde gemacht, das Paar habe sich nach fast zwei Jahren Beziehung getrennt, nachdem sie sich in sozialen Medien entfolgt hatten. Doch spätestens mit der jüngsten Sichtung wirken vermeintliche Differenzen aus der Vergangenheit ausgeräumt. Bereits vor wenigen Tagen wurden die zwei beim Mittagessen in einem Londoner Restaurant gesichtet, wobei Insider sich äußerten, dass beide wieder viel Nähe zueinander suchen. Gleichzeitig wurden Spekulationen laut, dass die beiden nun vielleicht doch ihre Romanze aufleben lassen könnten.

Für Sophie, die erst im vergangenen Jahr die Trennung von ihrem Ex-Mann Joe Jonas (35) öffentlich machte, scheint Perry eine wichtige Stütze geworden zu sein. Nach vier Jahren Ehe mit Joe, mit dem sie die vierjährige Willa und die zweijährige Delphine teilt, bedeutet ihre neue Beziehung sicherlich eine emotionale Wendung. Schon zu Beginn hatte es geheißen, Sophie sei von Peregrines ernsthaftem Interesse an der Familienplanung angetan, da er offen für eine gemeinsame Zukunft mit Kindern sei. Trotzdem scheint Sophie ihre Prioritäten klar gesetzt zu haben: Ihre Töchter und ihre Karriere stehen an erster Stelle.

Getty Images, ActionPress Collage: Sophie Turner und Peregrine Pearson

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023