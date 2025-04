Insider verrät: Sophie Turner und Perry tatsächlich getrennt

Seit einigen Tagen gibt es Gerüchte, dass Sophie Turners (29) Beziehung zu Peregrine Pearson zerbrochen ist. Offiziell ist das nicht, aber nun meldet sich ein Insider zu Wort. Und laut dem sind die Schauspielerin und der Unternehmer tatsächlich kein Paar mehr. "Sophie und Peregrine hatten eine großartige Zeit zusammen, aber die Beziehung hat ihren Lauf genommen. Sie ist Single und konzentriert sich auf ihre Karriere und ihre beiden Töchter", meint die Quelle zu The Sun. Genaueres zur angeblichen Trennung gibt er aber nicht preis. Allerdings war aufmerksamen Fans schon in der vergangenen Woche aufgefallen, dass Sophie Peregrine im Netz nicht mehr folgt – oft ein deutliches Indiz für eine Trennung.

Und dabei schienen die Sterne für die beiden so gut zu stehen. Erst im Herbst vergangenen Jahres zeigten sie sich das erste Mal gemeinsam im Netz, wenig später auch bei Events. In einem Interview mit Harper's Bazaar plauderte die Game of Thrones-Darstellerin dann auch ein wenig aus dem Nähkästchen und schwärmte von ihrem Peregrine und ihrer Liebesgeschichte. "Er ist reizend. Er ist lustig, und er bringt die freche Seite von mir zum Vorschein, die lustige Seite. Er bringt mich wieder zum Strahlen", freute Sophie sich. Angeblich solle die Britin sich sogar schon Nachwuchs mit dem Aristokraten vorstellen können.

Dass Sophie mit Peregrine offenbar ihr perfektes Match gefunden hatte, dürfte ihre Fans gefreut haben. Immerhin erlebte der Serienstar zuletzt eine echte Liebespleite. Nach zwei gemeinsamen Kindern und fünf Jahren Ehe ließ Sophie sich von ihrem Mann Joe Jonas (35) scheiden. Aber nicht nur das: Die Trennung artete zwischenzeitlich in eine Schlammschlacht aus. Während des Scheidungsprozesses konnte das Ex-Paar sich vor allem nicht über das Sorgerecht einigen. Erst im September 2024 konnte die Scheidung abgeschlossen werden – die Details blieben aber unter Verschluss. Mittlerweile soll die Stimmung zwischen Sophie und Joe abgekühlt sein, denn für ihre Kinder wollen sie offenbar weiter an einem Strang ziehen.

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas

