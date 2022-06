Joe Jonas (32) wird bald zweifacher Papa – und könnte nicht glücklicher sein! Nachdem es wochenlang hartnäckige Gerüchte gegeben hatte, bestätigte Sophie Turner (26) bei den Oscars im März schließlich: Sie und ihr Mann erwarten tatsächlich ihr zweites Kind! Die Schwangerschaft scheint auch schon ziemlich fortgeschritten zu sein, wenn man sich den Babybauch der Schauspielerin so anschaut. Wie geht es den Eltern wohl so kurz vor der Geburt? In einem seltenen Interview sprach Papa Joe jetzt über seine Gefühle...

"Man weiß wirklich nicht, was einen erwartet. Ich glaube, ich bin dieses Mal etwas weniger nervös, aber ich bin immer noch aufgeregt", betonte der Sänger gegenüber People. "Es ist fantastisch, Vater zu sein und jeden Tag mehr über mich selbst zu lernen und wie das ist. Wir leben in einer neuen Stadt, und es ist eine sehr aufregende Zeit. Ich freue mich in jeder Hinsicht sehr auf die Zukunft." Nachdem er sich jahrelang sehr stark auf seine Karriere konzentriert habe, sei nun die Familie dran.

Auch Sophie äußerte sich inzwischen zu ihrem erneuten Babyglück: "Es ist so ein toller Teil des Lebens. Das ist es, worum es im Leben meiner Meinung nach geht – die nächste Generation aufzuziehen", schwärmte die 26-Jährige gegenüber Elle UK. "Wir sind so aufgeregt, die Familie zu erweitern. Es ist der beste Segen überhaupt." Wann genau Töchterchen Willa eine große Schwester sein wird, behielt das Paar bisher für sich.

Backgrid/Action Press Joe Jonas und Sophie Turner in New York

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei den Oscars 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

