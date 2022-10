Drew Barrymore hatte seit sechs Jahren keinen Sex mehr

Drew Barrymore (47) verzichtet freiwillig auf Sex. 2012 heiratete die Schauspielerin den Kunsthändler Will Kopelman. Daraufhin brachte die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin zwei Töchter auf die Welt: Olive (10) und Frankie (8). Im Jahr 2016 folgte jedoch die Scheidung von Will. Seitdem ist der Hollywoodstar offiziell Single. Doch jetzt offenbarte Drew sogar: Sie habe seit ihrer Trennung von Will keinen Sex mehr gehabt.

Auf ihrem Blog drewbarrymoreblog.com teilte Drew eine persönliche Geschichte. "Seit ich alleinerziehende Mutter bin, konnte ich keine intime Beziehung mehr führen", meinte die 47-Jährige. Im Laufe ihres Lebens sei es für sie keine Priorität mehr geworden, Verhältnisse mit Männern einzugehen. In der Vergangenheit habe sie mit Männern geschlafen, um "Gesellschaft, Bestätigung, Aufregung, Vergnügen, Hedonismus, Spaß und Abenteuer" zu bekommen. "Ich bin keine Person, die Sex braucht", stellt Drew heute klar.

Als Drew mit ihrem Therapeuten darüber sprach, erklärte dieser ihr: "Sex ist keine Liebe. Es ist ein Ausdruck von Liebe." Das habe ihr geholfen, sich selbst besser zu verstehen und ihre Prioritäten zu verschieben. Dennoch betonte Drew, dass sie niemand ist, der Sex hasst. Sie denke heute nur anders darüber als in der Vergangenheit.

Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman im Januar 2014

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore in Los Angeles 2018

