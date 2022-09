Scheidung mit zwei Kids: So hart war es für Drew Barrymore!

Drew Barrymore (47) spricht über eine schwierige Zeit in ihrem Leben! Die US-amerikanische Schauspielerin war bisher dreimal verheiratet. Ihre dritte Ehe mit Will Kopelman hielt von 2012 bis 2016 – die Ehe scheiterte am Ende aber trotz der zwei gemeinsamen Kinder Olive und Frankie. Bereits vor zwei Jahren offenbarte sie, dass ihr dieses Ende besonders zu schaffen gemacht hatte. Nun verriet Drew zudem: Scheidungen mit Kindern sind das Schlimmste!

In einem Interview mit The Shop Series ließ Drew nun ihre gescheiterte Ehe Revue passieren – und fand dabei ehrliche Worte. "Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen und das Schlimmste hinter mir, aber als ich mich mit Kindern scheiden ließ, war es das Schlimmste", gestand der Drei Engel für Charlie-Star. Dieser Prozess sei im Vergleich zu vielen anderen Dingen sehr kräftezehrend für die Schauspielerin gewesen. "Das übertraf alles, was ich je in meinem Leben erlebt hatte, denn es ging nicht um mich, sondern um die Sorgen meiner Kinder", erklärte sie weiter.

Dieses unschöne Kapitel in ihrem Leben habe sie sehr hart getroffen – dennoch wollte Drew, so gut es ging, für ihre beiden Töchter da sein. Inzwischen sind sie und ihr Ex-Mann gute Freunde. Die Erziehung ihrer zwei Kinder teilen sie sich seit der Scheidung – und das soll laut der 47-Jährigen wunderbar klappen.

Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman im Januar 2014

MEGA Drew Barrymore mit ihren Kids, Ex-Mann Will und dessen neuer Partnerin

Getty Images Drew Barrymore, US-amerikanische Schauspielerin

