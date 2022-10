Auf Ersatzbank geraucht: Kicker Radja Nainggolan suspendiert

Radja Nainggolan (34) zeigt einmal mehr, warum er als Enfant terrible gilt! Schon in der vergangenen Woche sorgte der ehemalige belgische Nationalspieler für Negativ-Schlagzeilen. Der Profikicker war beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden. Die Fahrerlaubnis hatte er zuvor schon wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verloren. Nun leistete sich der Sportler das nächste Vergehen: Weil er auf der Ersatzbank geraucht hat, wurde Radja aus seiner Mannschaft ausgeschlossen!

Kurz vor der Partie seines Klubs Royal Antwerpen gegen Standard Lüttich am Sonntag kam es am Spielfeldrand zu einem kuriosen Anblick. Radja genehmigte sich auf der Ersatzbank sitzend eine E-Zigarette. Damit brachte der 34-Jährige das Fass zum Überlaufen. Der RAFC habe über "seine allgemeine Arbeitsweise und darüber, wie sich bestimmte Verhaltensweisen auf den Verein und die Gruppe der Spieler auswirken“, gesprochen und eine Entscheidung getroffen. "Der Verein hat beschlossen, Radja auf unbestimmte Zeit aus dem A-Kader auszuschließen", teilte der belgische Erstligist in einem Statement auf seiner offiziellen Homepage royalantwerpfc.be mit.

Außerdem droht auch Ärger mit der belgischen Jupiler Pro League, da in den Stadien seit der vergangenen Saison allgemeines Rauchverbot gilt. In seiner Instagram-Story zeigte Radja bereits Einsicht. "Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Es war völlig falsch. Ich habe in dem Moment einfach nicht nachgedacht", betonte er und gab an, die Entscheidung des Vereins zu akzeptieren.

Getty Images Radja Nainggolan und Cagliari Calcio bei einem Fußballspiel in Mailand im Mai 2021

Getty Images Radja Nainggolan bei einem Fußballspiel in Mailand im Oktober 2020

Getty Images Radja Nainggolan beim Aufwärmen bei einem Fußballspiel in Cagliari im Januar 2021

