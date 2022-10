Erstes Album ist für Nathan Evans "wahr gewordener Traum"

Für Nathan Evans erfüllt sich ein langersehnter Traum. Der Schotte startete vor einigen Monaten auf TikTok richtig durch. Mit dem Folk-Song "Wellerman" eroberte er das Internet und die Herzen der Fans. Es folgten zahlreiche Live-Auftritte und Fernsehshows in seiner Heimat Großbritannien und auch in Deutschland. Am 04. November bringt der Sänger nun sein erstes Album auf den Markt. Promiflash hat Nathan verraten, wie viel ihm dieser Schritt bedeutet!

"Von Songs, die ich in meinem Schlafzimmer gespielt und auf TikTok und YouTube hochgeladen habe, bekam ich die Möglichkeit, mit meiner Musik auf Tour zu gehen. Und dann ein Album zu veröffentlichen, ist ein absolut wahr gewordener Traum", schwärmte Nathan gegenüber Promiflash. Mittlerweile sei er schon zwei Jahre im Geschäft, aber so ganz begreifen könne er den Erfolg noch nicht: "Ich muss mich immer noch zwicken, weil es sich nicht real anfühlt!"

Sein erster Hit erschien mitten in der Coronapandemie auf TikTok und so viele Menschen mit seiner Musik zu berühren, bedeute Nathan viel: "Zu sehen, wie viel Freude und Glück es den Leuten in dieser harten Zeit gebracht hat, ist ehrlich gesagt einfach unglaublich." Dass die jahrhundertealte Folkmusik dank ihm wieder populär wurde und "in den Playlisten der Menschen auftaucht" sei zwar irgendwie verrückt, aber auch schön.

