"So will ich sein!": Ed Sheeran ist Nathan Evans' Vorbild

Er inspiriert Nathan Evans am meisten. Ende 2020 trat der Schotte mit seiner Interpretation des Walfängerlieds "Wellerman" nicht nur einen echten Netz-Hype auf TikTok aus. Für ihn war es auch der Startschuss seines musikalischen Erfolgs und er landete erstmals an der Spitze der Charts. Damit ist für den Sänger ein Traum in Erfüllung gegangen und er hofft, daran anknüpfen zu können. Am liebsten wäre Nathan genau wie Weltstar Ed Sheeran (31)!

Im Promiflash-Interview schwärmte der 27-Jährige von dem Rotschopf: "Er ist wahrscheinlich meine größte musikalische Inspiration, und solange ich denken kann, ist er der Typ, den ich anschaue und denke: 'So will ich sein!'" Sowohl Eds musikalische Leistung als auch seine Person beeindrucke ihn. Mit dem vierfachen Grammy-Gewinner würde er auch am liebsten mal zusammenarbeiten. "Von seinem Songwriting bis hin zu der Art und Weise, wie er sich in Interviews verhält – er ist einfach unglaublich", betonte Nathan.

Vor allem Ed Sheerans Hit "Give Me Love" hat es Nathan angetan. "Der Song erfüllt mich einfach mit Emotionen und bedeutet mir sehr viel", erzählte der ehemalige Postbote. Mit seiner Frau Holly sitze er manchmal einfach nur da und lasse sich von dem Lied "in eine andere Welt entführen."

Instagram / nathanevanss.ig Sänger Nathan Evans

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Collage: Nathan Evans (r.) mit seiner Frau Holly bei den Brit Awards in London im Februar 2022

