So hat der "Wellerman"-Erfolg Nathan Evans' Leben verändert

Wie geht es Nathan Evans mit seinem Erfolg? Mit seiner Version des neuseeländischen Walfängerlieds "Soon May the Wellerman Come" trat der Musiker Ende 2020 auf TikTok einen Shanty-Hype aus. Er selbst landete mit seinem Hit sogar in den internationalen Charts. Mit Promiflash sprach der Sänger jetzt über seinen überraschenden Erfolg. Wie hat sich Nathans Leben mit dem schlagartigen Ruhm verändert?

Im Promiflash-Interview staunte der 27-Jährige selbst über die Entwicklungen in seinem Leben. "Es ist verrückt. Ich werde sehr oft erkannt, wenn ich unterwegs bin", erzählte er. Selbst beim Einkaufen werde Nathan häufig um Fotos gebeten. "Es ist einfach toll, die Leute so zum Lächeln bringen zu können. Zu wissen, dass ich sie ein bisschen glücklich gemacht habe und ihnen für fünf Minuten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe, ist ein tolles Gefühl", schwärmte der Schotte. Dass ihm das selbst in Deutschland passiert ist, finde er immer noch absurd: "Ich bin in einem völlig anderen Land und die Leute erkennen mich auf der Straße wieder. Es ist verrückt, aber ich liebe es total!"

Vor seinem Musikerfolg war Nathan noch als Postbote tätig. Doch will er überhaupt in seinen alten Job zurückkehren? "Solange die Leute mich unterstützen und meine Musik hören, ist es das, was ich machen werde", betonte er. Immerhin sei das stets seine Leidenschaft gewesen. "Es ist ein wahr gewordener Traum, hier zu sein, und ich möchte nicht, dass sich das jemals ändert", hielt der Künstler fest.

Anzeige

Getty Images Nathan Evans bei einem Gig in Glasgow im September 2021

Anzeige

Instagram / nathanevanss.ig Nathan Evans im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / nathanevanss.ig Nathan Evans, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de