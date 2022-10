"Kitz"-Star Sofie Eifertinger machte ihrem Mann den Antrag!

Diese beiden lieben sich über alles! Sofie Eifertinger startet gerade mit ihrer Schauspielkarriere voll durch: Neben einigen "Tatort"-Filmen machte sie sich vor Kurzem durch die Netflix-Serie "Kitz" einen Namen. Aber auch in der Liebe läuft es rund bei der Studentin: Sie hat in Nikolai Hanf-Dressler ihre große Liebe gefunden. Das bewies sie auch schon: Sofie hat ihrem Mann den Heiratsantrag gemacht!

Im Interview mit Bunte plauderte das Paar über ihre Beziehung. Immerhin 31 Jahre Altersunterschied trennen Sofie und Nikolai – doch die beiden machen keinen großen Hehl daraus. "Als ich ihn sah, hat mein Herz sich selbstständig gemacht", schwärmte die 25-Jährige von ihrem Mann. Nach einem Jahr Beziehung wagte sie dann den nächsten Schritt: "Sofie hat den Antrag gemacht, ist vor mir auf die Knie gefallen", erzählte Nikolai. Auch er war von Anfang an hin und weg von der Schauspielerin und verliebte sich schnell in sie.

Im Juli dieses Jahres war es dann so weit und sie gaben sich in einem Märchenwald das Jawort. "Es war eine ganz große Entscheidung, für mich als Newcomerin, zu sagen: Ich gehe diesen Schritt. Ich bin bereit für eine Ehe, bin bereit für das Wachstum, das in einer Ehe liegt", erklärte Sofie ihre Entscheidung.

Instagram / sofieeifertinger Sofie Eifertinger und ihr Mann Nikolai Hanf-Dressler

Netflix/ Lorenzo Agius Schauspielerin Sofie Eifertinger

Nicole Kubelka / Future Image Nikolai Hanf-Dressler und Sofie Eifertinger im Juni 2022

