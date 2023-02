"Kitz"-Star Sofie Eifertinger ist zum ersten Mal schwanger!

Sofie Eifertinger schwebt im Familienglück! Die Schauspielerin bewies in Tatort-Filmen und der Netflix-Serie "Kitz" ihr Talent. Und auch privat läuft es bei ihr bestens: Im vergangenen Juli gaben sie und ihr Liebster Nikolai Hanf-Dressler sich das Jawort. Der Antrag kam dabei von Sofie. Nun meldet sie sich mit fröhlichen News: Sofie und ihr 31 Jahre älterer Ehemann erwarten einen Sohn!

"Es ist die bewusste Entscheidung, Kinder, aber auch die Beziehung ins Zentrum zu stellen", erzählte die Gender-Studies-Studentin gegenüber Bunte. Den Nachwuchs habe das Paar sich gewünscht, doch lange Zeit wollte Sofie gar nicht Mutter werden: Sie habe erwägt, mit einem Gebärstreik ein Zeichen zu setzen. "Durch die Beziehung mit Nikolai und diese Fülle von Liebe ist dann aber ein Urvertrauen zum Vorschein gekommen, das eine neue Perspektive eröffnete", erklärte die 26-Jährige.

Sofie will dennoch weiterhin auch ihre Schauspielkarriere verfolgen: "So viele Frauen haben vor mir gekämpft, dass die Arbeitswelt kinderfreundlicher wird […]. Deshalb kann ich sagen: Ich muss mich nicht entscheiden, ob ich im Film sein möchte oder Familie haben will. Ich kann beides haben!" Nikolai habe sich außerdem bereit erklärt, beruflich "zurückzustecken und für die Basis zu sorgen". Der Hypnosetherapeut habe mit 57 Jahren bereits den Höhepunkt seiner Karriere erreicht und sei deshalb bereit, sich auf die Familie zu fokussieren.

Instagram / sofieeifertinger Sofie Eifertinger und ihr Mann Nikolai Hanf-Dressler am Tag ihrer Hochzeit

Netflix/ Walter Wehner Sofie Eifertinger und Valerie Huber als Lisi und Vanessa bei "Kitz"

Nicole Kubelka / Future Image Nikolai Hanf-Dressler und Sofie Eifertinger im Juni 2022

