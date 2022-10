Auf Sex-Messe: Micaela Schäfers Oma schlüpft in Leder-Fummel

Micaela Schäfer (38) macht einen Familienausflug auf die Venus! Nach zwei Jahren Zwangspause pilgert wieder alles, was in der Erotikbranche Rang und Namen hat, zur Sex-Messe Venus nach Berlin. Beim Pre-Opening erschien auch Erotik-Star Micaela Schäfer in einem scharfen Look – doch die Beauty kam nicht allein zur Erotik-Sause. Jemand ganz Besonderes begleitete sie. Sie brachte ihre Oma Christel mit!

"Ich glaube, dass sich die Oma auch so ein bisschen die jungen Männer angucken will", kündigte Micaela im RTL-Video an, bevor sie und ihre 80-jährige Großmutter sich ins Getümmel stürzten. Oma Christel begleitete ihre Enkelin schon öfter auf Events, lief mit ihr sogar einst über den Laufsteg. Auch auf der Venus bewies Christel: Prüde ist bei Familie Schäfer wohl niemand!

Die 80-Jährige ließ sich zum Beispiel auf der Messe von einem willigen Sex-Sklaven, den sie an der Leine hatte, die Füße küssen. Doch die Großmutter wusste: Outfittechnisch geht bei ihr noch ein bisschen was! Christel erschien nämlich eigentlich im unschuldigen Blümchenkleid auf der Messe. Kurzerhand schlüpfte sie dann in einen heißen Lack- und Leder-Look – und fühlte sich superwohl darin. "Richtig gut", schwärmte die Seniorin von ihrem heißen Outfit.

Instagram / ronbielecki Josy Black, Micaela Schäfer, Ron Bielecki, Fiona Fuchs und Hanna Secret auf der Venus-Messe

Splash News Micaela Schäfer und ihre Oma Christel

Splash News Micaela Schäfer und ihre Großmutter Christel, Oktober 2022

