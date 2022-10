NBA-Star James Bouknight crashte besoffen zwei Polizeiwagen

James Bouknight (22) hat ganz schön Dreck am Stecken! Der US-Amerikaner ist eigentlich für seine Sportkarriere bekannt. Seit der Schulzeit spielt er Basketball – mittlerweile sogar professionell. Seit der vergangenen Saison steht er für die Charlotte Hornets in der Profi-Liga NBA auf dem Platz. In einem Match bescherte er seinem Team stolze 24 von 124 Punkten. Doch nun sorgt James für Negativschlagzeilen: Er wurde mit einer Pistole auf dem Schoß besoffen am Steuer erwischt und demolierte zwei Polizeiautos!

Wie TMZ berichtet, waren Polizisten am Sonntagmorgen auf den Profisportler aufmerksam geworden, weil er in seinem Auto geschlafen hatte. Doch nicht nur das: Auf seinem Schoß befand sich nicht nur eine Tüte Chips, sondern auch eine Schusswaffe. Nachdem die Beamten fast eine Stunde lang unter anderem mithilfe einer Drucklufthupe versucht hatten, James zu wecken, bewegte er sich endlich. Aussteigen wollte der 22-Jährige aber nicht. Stattdessen soll er seine Chips weitergegessen und schließlich Gas gegeben haben. Das hatte schwere Folgen: Das Nachwuchstalent rammte zunächst den Streifenwagen vor und dann den hinter sich.

James wurde daraufhin wegen "Fahrens unter Beeinträchtigung" festgenommen und muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Gegen Kaution sei er inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Tatsache, dass er eine Pistole bei sich trug, blieb ungeahndet – in North Carolina braucht man für das Tragen einer Handfeuerwaffe keine Lizenz.

James Bouknight im August 2021 in Las Vegas

James Bouknight im Oktober 2022 in Charlotte

James Bouknight, Basketballer

