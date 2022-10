Das ist Micaela Schäfers Geheimnis für bombastischen Sex!

Eine waschechte Nacktschnecke plaudert aus dem Sex-Nähkästchen! Micaela Schäfer (38) ist seit Jahren fester Bestandteil der Erotikbranche. Mit ihren ziemlich aufreizenden Looks bringt sie ihre Fans oftmals ziemlich um den Verstand. Doch wie sieht es eigentlich hinter der verschlossenen Schlafzimmertür des Nacktmodels aus – geht es da auch so heiß her? Im Promiflash-Interview plaudert Mica nun mehr oder weniger hotte Details aus ihrem Sexleben aus!

Für guten Sex kommt es bei der 38-Jährigen wohl nicht auf die Quantität an – die Beauty setzt auf Qualität! "Das Geheimnis ist, dass man vielleicht nicht zu oft Sex hat", erzählt Mica Promiflash bei dem "NIGHT of the NIGHTS"-Event von Visit-X zum Messeauftakt der 25. Venus in Berlin. Sie und ihr Partner Adriano Hess seien einfach beide beruflich sehr eingespannt. "Da will man aber auch einfach mal Zeit miteinander verbringen und muss halt nicht andauernd übereinander herfallen. [...] Ich finde es gar nicht so wichtig, dass man sich dann immer verschiedene neue Sextoys holt", erklärt sie im Gespräch.

Für sie sei vor allem das Mindset wichtig – Partner sollten sich gegenseitig achten und wertschätzen. "Der Sex ist wertvoll, wenn man den Respekt nicht verliert und seinem Partner wirklich Achtung schenkt – und das ist toll!", erläutert Mica im Promiflash-Interview weiter. Überrascht es euch, dass sie nicht so oft Sex hat? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress Model Micaela Schäfer und ihr Freund Adriano Hess

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Model

