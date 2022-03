In einem Hochzeitskleid werden die Fans Micaela Schäfer (38) wohl nie sehen. Sie ist seit 2019 mit dem Gastronomen Adriano Hess zusammen – auf Pärchencontent der beiden wartet man aber vergeblich. Während das Erotikmodel sich sonst doch sehr offenherzig zeigt, hält Micaela ihr Privatleben nämlich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Mit ihrem Adriano ist sie also still und heimlich sehr glücklich. Jetzt verriet Micaela Promiflash aber, dass sie trotzdem niemals heiraten wird.

"Es läuft auch ohne Trauschein", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Mit dem Thema Heiraten habe Micaela deshalb gänzlich abgeschlossen. "Ich würde auch gar keinen Antrag bekommen, da ist er gar nicht der Typ für, der Adrian", berichtete sie über ihren Partner. Sie selber würde sich aber auch niemals dazu durchringen, selbst um seine Hand anzuhalten: "Also hat man keinen."

"Aber uns geht es sehr gut und wir sind glücklich", betonte Micaela. Das müsse das Paar auch nicht ständig im Netz zeigen, sondern behalte sein Glück lieber für sich. "Irgendwie gehöre ich nicht zu den VIPs, die Knutschfotos und Storys posten, das brauche ich nicht und er auch nicht", hielt die DJane abschließend fest.

Getty Images Micaela Schäfer und ihr Freund Adriano Hess bei einem Charity-Event

ActionPress Micaela Schäfer mit ihrem Freund Adriano, September 2019

Instagram / micaela.schaefer.official Adriano Hess und Micaela Schäfer

