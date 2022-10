Herbst-Feeling: Die besten Filme und Serien fürs Wochenende!

Klitschnass, saukalt, aber dafür schaurig schön! So kann man das kommende Wochenende in Deutschland wohl am besten beschreiben. Es wird also wieder einmal Zeit für zwei gemütliche Tage auf dem heimischen Sofa. Neben der Lieblingskuscheldecke und einer Tasse Tee darf dabei natürlich auch nicht das richtige Programm für das Heimkino fehlen. Das sind die beliebtesten Filme und Serien für ein verregnetes Wochenende!

Netflix hat diesen Herbst so einiges zu bieten! Mila Kunis (39) ist zurück auf den Bildschirmen. Ihr neuer Film "Ich.Bin.So.Glücklich." erschien Ende September bei dem Streamingdienst und verspricht Spannung. Das organisierte Leben der Schriftstellerin Ani FaNelli gerät aus den Fugen, als sie durch eine Doku an ihre erschütternde Highschool-Vergangenheit erinnert wird. Etwas schöner wird es in der magischen Welt des neuen Films "The Curse of Bridge Hollow" mit Marlon Wayans (50) und Kelly Rowland (41). Ein Mann muss gemeinsam mit seiner Tochter die Stadt Bridge Hollow retten – ein uralter böser Geist hat die Halloween-Dekoration zum Leben erweckt.

Horror-Freunde aufgepasst! Wer sich am Wochenende so richtig erschrecken möchte, schaut sich am besten die neue Serie "The Watcher" mit Naomi Watts (54) an. Eine Familie zieht in ihr lang ersehntes Traumhaus. Dort werden sie von ominösen Briefen, unheimlichen Drohungen und seltsamen Nachbarn geplagt. Reichlich Schock-Faktor bietet zudem "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer"– Evan Peters (35) schlüpft in die Rolle des brutalen Serienkillers aus Amerika. Doch aufgepasst – hierbei handelt es sich um echte Mordfälle.

