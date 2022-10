Komplikationen bei OP: Fußballer Masato Kudo stirbt mit 32

Japan verabschiedet einen Fußballstar. Masato Kudo gehörte in seiner Heimat zu den absoluten Top-Kickern und lief 2013 sogar für die japanische Nationalmannschaft auf. Im Laufe seiner Karriere durchlief der Sportler Fußballclubs auf der ganzen Welt. Er spielte unter anderem erfolgreich beim Vancouver Whitecaps FC in Kanada. Außerdem stand er für den australischen Verein Brisbane Roar auf dem Platz. Doch jetzt starb Masato auf tragische Weise.

Unter anderem The Sun berichtete, dass Masato bereits Anfang des Monats ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Bei dem Fußballer wurde ein sogenannter Hydrocephalus festgestellt, dabei handelt es sich um eine Flüssigkeitsansammlung im Gehirn. Am Freitag sollte er dann operiert werden, doch während der OP gab es Komplikationen. In Folge dieser Schwierigkeiten verstarb Masato schließlich mit gerade einmal 32 Jahren. Zurück bleiben seine Frau und seine kleine Tochter. Die Vancouver Whitecaps meldeten sich bereits am frühen Morgen zu Wort. "Kudo wurde von allen geliebt, die das Glück hatten, ihn kennenlernen zu dürfen. Er war freundlich, liebenswürdig und sein Lächeln erhellte den Raum", lautete das Statement.

Masatos Cheftrainer bei Brisbane Roar, Warren Moon, bekundete ebenfalls bereits seine Trauer und sein Bedauern. "Wie alle anderen bei Brisbane Roar bin ich zutiefst erschüttert, dass unser ehemaliger Teamkamerad, Spieler und Freund über Nacht verstorben ist." Auch er betonte das freundliche Wesen des Japaners.

Instagram / masato_kudo_official Masato Kudo mit seiner Tochter

Getty Images Masato Kudo bei Fußballspiel für die Vancouver Whitecaps, 2016

Instagram / masato_kudo_official Masato Kudo, März 2017

