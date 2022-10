Wollen diese Singles Sex bei "Bachelor in Paradise" haben?

Wer geht bei Bachelor in Paradise aufs Ganze? Am 3. November startet die neue Staffel der Datingshow auf RTL+. Ehemals verschmähte Bachelorette- und Bachelor-Kandidaten versuchen noch mal untereinander, das große Liebesglück zu finden. Aber natürlich wird in der Sendung geknutscht, gefummelt und geflirtet, was das Zeug hält. Doch wird es auch Sex in der Villa geben? Diese Singles wären offenbar nicht abgeneigt.

In der RTL-Pressemitteilung stellte Umut Tekin (25) schon klar, worauf es ihm vor allem ankommt: "Sex ist mir besonders wichtig." Auch Danilo Sellaro will nichts anbrennen lassen: "Ich liebe schöne Lippen und habe den Drang, sie anzufassen." In bester Flirtlaune sind offenbar auch die Frauen. Jade Übach (28) nahm 2019 schon bei "Bachelor in Paradise" teil. "Mit einem Spiel aus Spaß und Ernst kann ich Männer verrückt machen", weiß die Blondine.

Emily von Strasser (24) will ebenfalls die Krallen ausfahren, wenn es um ihren Mister Right geht. "Als Sternzeichen Löwe 'jage' ich gerne. Ich wähle also aus, wer mir gefällt und zeige das auch, zum Beispiel mit Blicken", erklärte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin. Etwas ruhiger angehen lassen möchte es offenbar Leon Knudsen (35). Obwohl der Hottie gerne flirtet, achter er dabei ganz besonders "auf Anstand und Höflichkeit".

RTL / René Lohse Danilo Sellaro, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

RTL / René Lohse Emily von Strasser, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

RTL / René Lohse Leon Knudsen, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

