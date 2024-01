"Temptation Island" 2.0: Würden Umut und Emma teilnehmen?

Würden sich Umut Tekin (26) und Emma Fernlund dem Treuetest unterziehen? In der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P stellten sich der Ex-Bachelorette-Kandidat und seine damalige Partnerin Jana-Maria Herz (31) der Versuchung. Doch ohne Erfolg: Er ging seiner Freundin mit Verführerin Emma fremd und ist seither mit ihr zusammen. Was Umut und Emma heute von der Versuchungsshow halten, verraten sie im Promiflash-Interview.

Wie geht nun die Reality-TV-Reise für das frisch verliebte Paar weiter? Gegenüber Promiflash findet der Ravensburger deutliche Worte: "'Temptation Island V.I.P' würden wir ausschließen." Aus Erfahrung wisse der Fertigungsmitarbeiter, dass einem vorwiegend negative Dinge gezeigt werden. "Das würde zur Folge haben, dass man viele Vertrauensprobleme bekommt. [...] Das möchten wir nicht," fügt Emma hinzu.

Umut durchlebte während seiner "Temptation Island V.I.P"-Teilnahme einige Tiefen. Beim finalen Lagerfeuer geriet er sogar mit Lola Weippert (27) aneinander. Die Show-Moderatorin konfrontierte den Hobby-Fußballer freiheraus mit seinen Fehltritten. Auch auf Instagram schoss sie gegen Umut: "Ich wiederhole mich nur ungern, aber: Das R in Umut steht für Respekt und Reflexion."

Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Umut Tekin und Emma Fernlund

Lola Weippert im Juni 2023

