Umzug und Co.: Das planen Umut Tekin und Emma für Zukunft

Was haben die beiden vor? Umut Tekin (26) nahm mit seiner damaligen Partnerin Jana-Maria Herz (32) an der vergangenen Temptation Island V.I.P.-Staffel teil. Dort betrog der Ex-Bachelorette-Boy seine Freundin aber mit der Verführerin Emma Fernlund. Mittlerweile ist er seit über sechs Monaten fest mit der 22-Jährigen zusammen – und malt sich schon eine rosige Zukunft aus. Wie der 26-Jährige Bild erklärt, ist er kürzlich extra für seine Liebste nach Hamburg gezogen. Was sich Emma und er sonst noch wünschen, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de