Auf Affäre eingelassen: Was hält Jana-Maria Herz von Emma?

Sind Jana-Maria Herz (31) und Emma Fernlund mittlerweile besser aufeinander zu sprechen? Die Wahlspanierin und die Blondine haben sich beim Wiedersehen von Temptation Island V.I.P. ganz schön in die Haare bekommen. Emma hatte Jana-Maria vorgeworfen, kurz nach der Show Sex mit dem Verführer Phillip gehabt zu haben – dabei hatte sie ihr in der Show ihren Freund Umut Tekin (26) ausgespannt. Mittlerweile liegen die Dreharbeiten mehrere Monate zurück. Hat sich Jana-Marias Verhältnis zu Emma seitdem verbessert?

Im Interview mit Promiflash plaudert die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin aus, dass sie Emma im Zuge der Ausstrahlung geschrieben habe, dass sie nicht gegen sie schießen wolle. "In der Wiedersehens-Show habe ich sie dann kennenlernen dürfen und da habe ich gemerkt, dass ich mit ihr keine Freundschaft und nichts brauche. Ich brauche diese Frau nicht in meinem Leben", erklärt Jana-Maria. Seitdem habe sie auch keinen Kontakt mehr zu ihr.

Auch zu den Vorwürfen, die Emma ihr in der letzten Folge der Staffel gemacht hatte, hat die 31-Jährige eine klare Meinung: "Ich weiß nicht, wieso sie sich noch mehr in mein Leben einmischen muss. Erst klaut sie mir meinen Freund, dann mischt sie sich so in mein Leben ein und erzählt Sachen, die nicht stimmen." Sie habe sich mit Phillip getroffen, aber nicht zwei Tage, sondern mehrere Wochen nach der Show.

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund, Dezember 2023

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

