"Beste Ex-Freundin": Stichelt Jana-Maria Herz gegen Umut?

Schlägt sie zurück? Hinter Jana-Maria Herz (31) liegt eine nervenaufreibende Zeit. Sie nahm mit Umut Tekin (26) bei Temptation Island V.I.P. teil, um seine Treue zu testen – doch das ging nach hinten los. Umut hatte die Beauty vor laufenden Kameras mit Verführerin Emma Fernlund betrogen – die inzwischen die neue Frau an seiner Seite ist. Ob seine Ex diesen Schlag ins Gesicht mittlerweile verkraftet hat? Jetzt teilt Jana-Maria wahrscheinlich einen Seitenhieb im Netz!

Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit regelmäßig Momentaufnahmen mit ihren Followern – ihr neuester Post sorgt allerdings für Aufsehen. Dort posiert die frisch gefärbte Brünette freudestrahlend in einem T-Shirt mit der Aufschrift: "Weltbeste Ex-Freundin" – ob sie damit gegen ihren ehemaligen Schatz Umut stichelt? Ihre Fans feiern den Beitrag jedenfalls! "Schöne Haarfarbe und geiles Shirt", schreibt ein Nutzer unter den Post. In einem anderen Kommentar heißt es: "Heißes Eisen und dein Shirt könnte nicht besser passen!"

Trotz der unschönen Trennung ist Jana-Maria weiterhin auf der Suche nach der großen Liebe – vielleicht bald als Bachelorette? "Das wäre mein Traum. Dort hätte ich ja auch mehr Auswahl an Männern", offenbart die 31-Jährige im Interview mit Promiflash. Aber auch gegenüber anderen Datingformaten wie Are You The One? wäre sie nicht abgeneigt.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund im Januar 2024

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im Dezember 2023

