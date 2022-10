"Bachelor in Paradise": Paul Janke ist wieder Baarkeeper

Auch Ur-Bachelor Paul Janke (41) ist wieder mit dabei! Erneut wollen ehemalige Kandidaten aus den Dating-Formaten Der Bachelor und Die Bachelorette einen Versuch starten und im Fernsehen die große Liebe finden. So geben in der diesjährigen Staffel unter anderem Stephie Stark (27), Jana-Maria Herz (30) oder Umut Tekin (25) der Rose eine zweite Chance. Aber auch Paul wird erneut in der paradiesischen Kuppelshow zu sehen sein – als charmanter Barkeeper!

Gemeinsam mit dem offiziellem "Bachelor in Paradise"- Profil bestätigte Paul seiner Teilnahme auf Instagram: "Das P in Paradise steht für Paul! Natürlich ist Paul auch dieses Mal wieder dabei!", hieß es unter dem Post. Die Fans sind schon jetzt begeistert: "Wir freuen uns auf dich, du Legende", "Ohne Paul wäre es einfach undenkbar. Sehr gute Entscheidung von RTL!" oder "Oh mein Gott, beste Nachricht des Tages!", schrieben einige Reality-TV-Fans in der Kommentarspalte.

Schon in den vergangenen zwei Staffeln fungierte Paul als Barkeeper: "Ich bin eher so der Papa des Camps. Ich gebe Tipps, bin eine Ansprechperson für die Leute. Wenn es vielleicht Probleme gibt, vermittele ich gerne", erklärte der Hamburger bereits 2019.

