Hatte Mike Blümer Melanie Müller mit seiner Neuen betrogen?

Hat Mike Blümer seine Ex Melanie Müller (34) etwa mit seiner Neuen betrogen? Seit rund einem Jahr gehen der Manager und der Reality-TV-Star bereits getrennte Wege. Grund für das Ehe-Aus waren unter anderem die Fotos der zweifachen Mutter mit einem anderen Mann. Doch immer wieder kamen seit der Trennung Gerüchte auf, dass auch Mike bereits vorher mit einer anderen Frau angebandelt hatte. Nun stellten er und seine Partnerin Katharina klar, ob wirklich schon etwas zwischen ihnen während seiner Ehe mit Melli lief.

"Also auch wenn das behauptet wird: Nein, nein, nein! Also nein, wir hatten nichts. Hatten wir wirklich nicht", betonte Katharina in der Instagram-Story ihres Liebsten, als im Rahmen eines Q&A die Frage aufkam, ob sie sich schon trafen, als Mike noch mit Melanie zusammen war. Auch Mike versicherte, dass er und Katharina damals noch nichts am Laufen hatten. "Aber später dafür umso mehr", warf der Manager lachend ein.

Zudem verriet er seinen Fans, ob er mit Katharina glücklicher ist als mit seiner Ex. "Ja, das kann man ja nicht sagen. Ich war ja nicht umsonst 13 Jahre mit Melli zusammen. Das muss ja schon eine schöne Zeit gewesen sein. War es natürlich auch", stellte er klar. Doch die letzten Jahre und Monate mit ihr seien weniger schön gewesen. Mit Katharina habe er nun viel mehr Spaß und ihre Beziehung sei nicht so "toxisch".

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Berlin Fashion Week, 2015

Instagram / mikebluemer Katharina Kahmann und Mike Blümer

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller

