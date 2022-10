"American Idol"-Star Scotty McCreery ist Papa geworden!

Scotty McCreery (29) konnte wohl kaum glücklicher sein! Der American Idol-Star verriet im Juni, dass er und sein Liebste Gabi ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Jugend, schlossen 2018 den Bund der Ehe und krönten ihre Liebe schließlich mit zuckersüßen Babynews. Nun war es endlich so weit: Scott und Gabis Nachwuchs hat gesund und munter das Licht der Welt erblickt!

Die Geburt seines Kindes machte der Musiker nun via Instagram publik. "Eine Liebe wie diese gab es noch nie. Merrick 'Avery' McCreery kam am 24. Oktober um 4.34 Uhr, elf Tage zu früh, zu uns", erklärte Scotty emotional. Einige niedliche Schnappschüsse seines Sohnes wollte er seiner Community ebenfalls nicht vorenthalten – allein Bild Nummer eins dürfte seine Follower verzückt haben. Darauf ist zu erkennen, wie der kleine Merrick seelenruhig in der Krankenhaus-Wiege schlummert.

Seiner Gattin und ihrem Söhnchen ginge es prächtig, wie der einstige Castingshow-Teilnehmer in seinem Posting verriet. Zudem bedankte sich Scotty für die zahlreichen Glückwünsche seiner Fans. "Vielen Dank für all eure Gebete", fügte er abschließend hinzu.

Getty Images Scotty McCreery, "American Idol"-Gewinner

Instagram / scottymccreery Scotty McCreerys Sohn Merrick im Oktober 2022

Instagram / scottymccreery Scotty McCreery und seine Frau Gabi

