Nach Schwester Tammy: Auch Amy Hembrow ist Mama geworden!

Neuer Familienzuwachs in der Familie Hembrow! Einen Teil ihrer Schwangerschaften konnten die Fitness-Influencerinnen Amy und Tammy Hembrow (28) gemeinsam genießen. Mitte Juni brachte Letztere dann ihre Tochter Posy zur Welt. Ihre ältere Schwester hingegen zeigte im September noch ihren XXL-Babybauch und posierte sexy in Unterwäsche. Nun gehören solche Bilder aber der Vergangenheit an, denn: Amy ist zum zweiten Mal Mutter geworden!

Via Instagram verkündete die 32-Jährige die freudigen Nachrichten: Sie und ihr Ehemann Rory Carmody sind wieder Eltern geworden. Nach ihrer Tochter Aurora, die im April 2020 das Licht der Welt erblickt hatte, durften sie dieses Mal einen Jungen begrüßen und teilten einen Schnappschuss von dem Kleinen. "Schön, dich endlich kennenzulernen, mein Junge", schrieb die frischgebackene Zweifach-Mama zu dem Beitrag.

In der Kommentarspalte tummeln sich bereits die Gratulanten. Unter anderem Amys andere Schwester Emilee Hembrow schrieb: "Ich liebe dich schon jetzt so sehr!" Auch Tammy hinterließ liebevolle Worte – und gab sogar einen Hinweis auf den Namen des Kleinen. "Hi Baby J! Wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen!

Instagram / amy_isha_hembrow Amy Hembrow im September 2022

Instagram / amy_isha_hembrow Amy Hebrows Sohn

Instagram / amy_isha_hembrow Emilee, Amy und Tammy Hebrow mit ihren Kindern

