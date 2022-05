Sie freuen sich über den Familienzuwachs. Im vergangenen Dezember verkündete Fitness-Influencerin Tammy Hembrow (28), dass sie nach zwei Kindern jetzt den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Verlobten Matt Poole erwartet. Ende April gab dann ihre große Schwester Amy bekannt, dass sie ebenfalls erneut schwanger sei. Inzwischen steht bei Tammy die Geburt ihres dritten Kindes kurz bevor. Nun verriet Amy, die im vierten Monat ist: Die Schwestern genießen die gemeinsamen Momente in ihren Schwangerschaften.

Amy verriet der Daily Mail Australia jetzt, wie schön sie es findet, Erlebnisse auf dem Weg zur Geburt mit ihrer Schwester teilen zu können. Die 32-Jährige erzählte: "Als ich das erste Trimester durchmachte und mir übel war, sagte Tammy: 'Ja, ich erinnere mich an dieses Gefühl im ersten Trimester.'" Die Mitbegründerin von Tammys Fitness-App freut sich über solche Gemeinsamkeiten. "Einfach diese Momente miteinander zu teilen", betonte Amy. "Es ist immer so, dass ich in die Zukunft schaue. Ich frage mich: 'Oh mein Gott, werde ich so rund werden?'", plauderte sie mit einem Lachen über ihre hochschwangere Schwester aus.

Seitdem Amy und ihr Ehemann Rory Carmody ihre inzwischen zweijährige Tochter Aurora haben, genießt sie die gemeinsamen Momente mit ihrer Familie ganz bewusst. Im Gespräch über den Spagat zwischen Mutterschaft und Berufstätigkeit stellte die Mitinhaberin einer Schönheitsklinik klar, dass sie "das tut, was für ihre Familie funktioniert".

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im April 2022

Instagram / amy_isha_hembrow Amy Hembrow und ihre Tochter Aurora

Instagram / amy_isha_hembrow Amy Hembrow im Januar 2020

