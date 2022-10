FC-Arsenal-Star Pablo Mari (29) in Mailand niedergestochen

In der norditalienischen Stadt ist Pablo Mari (29) das Opfer einer schrecklichen Tat geworden. Der Fußballer begann seine Karriere beim RCD Mallorca. 2020 schloss er sich schließlich dem englischen Premier League Club FC Arsenal London an. Seit dieser Saison ist der Innenverteidiger an den italienischen Serie-A-Klub Monza ausgeliehen. In Mailand wurde der Profifußballer nun bei einer Messerattacke in einem Shopping-Center niedergestochen.

Am Donnerstag griff ein Mann mehrere Menschen im Einkaufszentrum Milanofiori di Assago in Mailand an und verletzte sie mit einem Messer – unter ihnen befand sich auch Pablo. Nach Informationen der Zeitung La Repubblica sei der Abwehrspieler mit einem Hubschrauber in eine Klinik eingeliefert worden. Demnach sei der 29-Jährige auch bei Bewusstsein gewesen. Er soll am Oberkörper verletzt worden sein, befinde sich aber nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Mikel Arteta (40), der Trainer des englischen Clubs FC Arsenal, gab am Rande des Europa-League-Spiels seines Teams in Eindhoven auch bereits Entwarnung. Es bestünde Kontakt zu Verwandten des Spielers: Es gehe ihm soweit gut.

Pablo Mari, Fußballer

Pablo Mari, Fußballer

Mikel Arteta, Fußballtrainer

