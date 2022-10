Nach Messerstecherei: Pablo Mari hat Operationen überstanden

Pablo Mari (29) erholt sich von seinen Wunden. Der Kicker liegt derzeit im Krankenhaus und muss mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Am Donnerstag befand er sich zusammen mit seiner Familie in einem Einkaufszentrum, als er Opfer eines Übergriffs mit einem Messer wurde. Der Täter verletzte den Fußballer am Rücken und griff noch weitere Personen an. Pablo soll nun seine letzte OP gut überstanden haben und richtet sich an die Opfer.

Pablos italienischer Verein A. C. Monza gab heute gegenüber The Associated Press bekannt, dass bei seiner letzten OP zwei gerissene Muskeln wiederhergestellt werden mussten. "Die Operation ist gut verlaufen", heißt es von offizieller Seite. Die Genesung des Sportlers schreite voran und er werde nur noch dieses Wochenende im Krankenhaus verbringen. "Er sagte zu mir, er habe Glück gehabt, denn heute habe er jemanden sterben sehen", erklärte der Geschäftsführer von Pablos Verein, Adriano Galliani (78).

Nach der letzten OP meldete sich auch Pablo selbst noch einmal zu Wort. Auf seinem Instagram-Kanal bedankte er sich für die Anteilnahme und die vielen lieben Botschaften. "Darüber hinaus wollen wir den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen Beileid aussprechen und all unsere Kraft senden. Wir wünschen uns von Herzen, dass alle Verletzten schnellstmöglich gesund werden", richtete er das Wort auch an die Familien der anderen Opfer.

Pablo Mari, Fußballer

Pablo Mari mit seiner Freundin im Oktober 2022

Pablo Mari mit seiner Freundin und seinem Kind, Dezember 2021

