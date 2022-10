Mit 73 verstorben: Der Promi-Koch Heinz Winkler ist tot

Heinz Winkler hat sich im Laufe seines Lebens einen großen Namen in der Gastronomie gemacht: Der gebürtige Südtiroler zählt als der am meisten ausgezeichnete Koch Deutschlands. In seinem Hotel Residenz in Aschau begrüßte und bekochte er über die Jahre hinweg auch immer wieder viele Stars und Promis. Doch jetzt macht eine traurige Nachricht die Runde: Heinz ist im Alter von 73 Jahren verstorben.

Das gab jetzt Marina Wolff, die Frau des deutschen Schauspielers Christian Wolff (84), gegenüber Bild bekannt. "Wir haben eben von seiner ersten Frau Evi die Nachricht erhalten, dass Heinz verstorben ist", gab Marina bekannt und fügte hinzu: "Wir sind sehr bestürzt. Heinz war ein guter Freund." Wie die Zeitung aus dem engsten Umfeld des Sternekochs erfahren haben will, sei er in der Nacht von Freitag auf Samstag verstorben.

Heinz hinterlässt nicht nur zahlreiche Freunde und Stammgäste, sondern auch seine dritte Ehefrau, der er 2018 das Jawort gegeben hat. Zudem trauern auch seine zwei noch lebenden Söhne um ihren Vater. Ein weiterer Sohn des Kochs war bereits 2013 verstorben.

Getty Images Daniela Hain und Heinz Winkler

Action Press Heinz Winkler, 2017

Action Press Heinz Winkler und Daniela Hain

