Nach Streit: Nur ein Sohn erbt Heinz Winklers hohes Vermögen

Nach dem plötzlichen Tod von Heinz Winkler (✝73) stritten sich seine beiden Söhne Alexander, aus seiner ersten Ehe, und Constantin, der aus seiner zweiten Ehe stammt, um das große Vermögen des Promi-Kochs. In seinem Testament hatte er seinen ältesten Sohn enterbt und Constantin als Haupterben bestimmt. Alexander ging dagegen jedoch gerichtlich vor und bekam im Juni vergangenen Jahres Recht. Das ließ Constantin jedoch nicht auf sich sitzen und ging ebenfalls dagegen vor. Wie Bild nun berichtet, hat das Gericht kürzlich entschieden, dass der im Testament festgehaltene letzte Wille des Gastronomen zählt: Somit erhält Alexander nur den Pflichtanteil, während Constantin Haupterbe des Vermögens bleibt.

Neben ihnen werden auch die beiden Kinder von Heinz' verstorbenem dritten Sohn Manfred einen Anteil bekommen. Seine dritte Ehefrau Daniela bekommt dagegen kaum etwas. Sein Vermögen wird auf mehr als elf Millionen Euro geschätzt. Dieses hat er vor allem in Form von Immobilien angelegt. Unter anderem besaß er eine Villa in Aschau und auf Mallorca sowie weitere Wohnungen in Salzburg, Palma und Südtirol.

Der 73-Jährige war im Oktober 2022 plötzlich verstorben. Sein Tod warf jedoch einige Fragen auf: Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gegenüber dem Blatt bestätigte, sei im Juni 2024 ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der Gastronom sei am Abend seines Todes schwer gestürzt – zuvor soll er jedoch mit seinem Koch viel Wein getrunken haben. "Er hatte Heinz Winkler zum Saufen animiert", warf ein weiterer Angestellter dem Koch vor. Daher werde der Tod nun noch einmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Hain und Heinz Winkler im November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Karin Stoiber mit Heinz Winkler im September 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, mit der gerichtlichen Entscheidung wird der Erbstreit nun endgültig beigelegt? Ja, ganz sicher! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen