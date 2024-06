Ermittlungen eingeleitet: Heinz Winklers Tod wird untersucht

Im Oktober 2022 starb der Promi-Koch Heinz Winkler (✝73). Bislang gingen die Verantwortlichen davon aus, dass er eines natürlichen Todes starb. Doch nun wird nochmal ermittelt – die Umstände des Todes seien rätselhaft. Gegenüber Bild bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd nun dazu: "Wir führen ein Todesermittlungsverfahren durch." Doch warum wird Heinz' Ableben jetzt plötzlich noch mal unter die Lupe genommen?

Heinz stürzte am Abend seines Todes schwer. Und laut dem Blatt soll der 73-Jährige im Vorfeld mit seinem Koch zu viel Wein getrunken haben. "Er hatte Heinz Winkler zum Saufen animiert", behauptete ein Angestellter wütend dazu. Offenbar sollen die Umstände des Vorfalles, die zum Tod des Gastronomen führten, deshalb nun aus einer anderen Perspektive untersucht werden. Weitere Details gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Im Laufe seiner Karriere hatte sich Heinz einen großen Namen in seiner Branche gemacht. So zählte er zu seinen Lebzeiten zu den am meisten ausgezeichneten Köchen Deutschlands. Zudem besaß der gebürtige Südtiroler auch ein eigenes Hotel namens Residenz – in diesem bekochte er auch zahlreiche Stars.

Getty Images Daniela und Heinz Winkler

Action Press Heinz Winkler, 2017

