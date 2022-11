Netflix & Co: Heiß ersehnte Serien-Fortsetzungen im November

Film- und Serienfans aufgepasst! Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ haben diesen Monat mal wieder einiges Neues in ihrem Programm zu bieten. Von Neuzugängen über alte Kamellen bis hin zu sehnsüchtig erwarteten neuen Staffeln absoluter Lieblingsserien ist alles vertreten. Besonders spannend wird wohl die höchst umstrittene fünfte Staffel von The Crown, die sich mit Prinzessin Dianas (✝36) Tod auseinandersetzen wird.

Der Seriennovember auf Netflix startet mit so einigen heiß ersehnten Fortsetzungen! Darunter Part eins der neuen Staffel von "Manifest" und der zweite Teil Enola Holmes mit Millie Bobby Brown (18) und Henry Cavill (39) am 4. November. Weiter geht es mit dem Drama "The Crown", welches mit dem Tod von Lady Di inzwischen bei der wohl tragischsten Zeit des britischen Königshauses angelangt ist. Auch Élite bekommt zur Mitte des Monats eine brandneue Staffel mit frischen Gesichtern im Cast. Netflix hat außerdem einen spannenden Serienstart zu verzeichnen – "Wednesday", ein Spin-off von "The Addams Family", wird Ende November erscheinen.

Auf Amazon Prime Video wird es im November magisch, denn Harry Potter und "Fantastische Tierwesen" kehren zurück! Auch Joker mit Joaquin Phoenix (48) wird ab dem 20.11. im Abo verfügbar sein. Eine Neuerscheinung des Streamingdienstes wird die romantische Romanverfilmung "My Policeman" mit Harry Styles (28) in der Hauptrolle sein.

Nach 15 Jahren soll der ehemalige Kino-Hit "Verwünscht" endlich eine Fortsetzung auf Disney+ bekommen. Wieder mit dabei sind Amy Adams (48) und Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey (56). Kinogänger können sich derweil auf die neue Romanze "Bones and All" mit Timothée Chalamet (26) und den Marvel-Streifen "Wakanda Forever" freuen.

Anzeige

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

Anzeige

Courtesy of Netflix Jenna Ortega in "Wednesday"

Anzeige

Action Press / United Archives GmbH Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson in "Harry Potter und der Feuerkelch"

Warner Bros. Pictures Joaquin Phoenix in "Joker"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de