Drama um Prinzessin Dianas Tod: Geht "The Crown" zu weit?

Übertreibt The Crown es hier? Das Erfolgsformat von Netflix begeisterte Massen an Zuschauern. Zuletzt umso mehr, weil das Ableben von Queen Elizabeth II. (✝96) großes Interesse an der Familiengeschichte der britischen Royals weckte. Doch langsam nähert sich die Handlung dem tragischen Tod von Prinzessin Diana (✝36) in Frankreich im Jahr 1997. "The Crown" soll genaue Vorstellungen gehabt haben, wie das auszusehen hat – und sorgt damit jetzt für heftige Kritik!

Netflix muss sich jetzt mit der Wut der Fans und Royal-Experten auseinandersetzten, berichtete The Sun. Die Pläne des Streamingdienstes, Dianas Tod extrem zu dramatisieren, stößt auf jede Menge Gegenwind. "Nach Paris zurückzukehren und Dianas letzte Tage und Stunden in ein Drama zu verwandeln, fühlte sich unangenehm an", meinte ein Setmitarbeiter. Die Crew soll sich während der Dreharbeiten unwohl gefühlt haben, da einige der Meinung waren, sie überschreiten eine Grenze. Netflix gab aber schon bekannt, dass der tödliche Autounfall nicht genau gezeigt wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass "The Crown" für die Darstellung bestimmter Lebensabschnitte der Royals Kritik bekommt. So war wohl die Darstellung einer mutmaßlichen Affäre zwischen Prinz Philip (✝99) und der Gräfin Penny Knatchbull (69) geplant. Das wurde kurz nach dem Tod der Queen in der Öffentlichkeit als respektlos empfunden, zumal diese Affäre nie stattgefunden habe.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Dezember 1995

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry, Mai 1995

Anzeige

MEGA Jonathan Pryce als Prinz Philip am Set von "The Crown"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de