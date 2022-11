So wirkt sich Tom Bradys Scheidung auf Football-Karriere aus

Tom Brady (45) hat mit einigem zu kämpfen – abseits des Spielfelds. In den vergangenen Wochen wurden die Gerüchte immer lauter, dass es in der Ehe des Quarterbacks und seiner Frau Gisele Bündchen (42) kriseln soll. Vor wenigen Tagen bestätigten das Model und der Sportler dann schließlich offiziell ihre Trennung. Aktuell stecken sie mitten in den Scheidungsangelegenheiten – belastet das Toms Football-Karriere?

"Ich glaube, viele Profis machen im Leben Dinge durch, mit denen sie bei der Arbeit und zu Hause zu kämpfen haben. Die gute Nachricht ist, dass die Situation sehr einvernehmlich ist und ich mich wirklich auf zwei Dinge konzentriere: Mich um meine Familie und natürlich meine Kinder zu kümmern und zweitens mein Bestes zu geben, um Football-Spiele zu gewinnen", erklärte er im Podcast "Let's Go! mit Tom Brady, Larry Fitzgerald und Jim Gray". Man konzentriere sich auf die Arbeit, wenn es Zeit ist zu arbeiten und wenn man nach Hause komme, konzentriere man sich auf die Prioritäten, die zu Hause gelten, fügte er hinzu.

Trotz allem hat Tom ein Ziel vor Augen: "Wir haben alle unsere eigenen Herausforderungen im Leben. Wir sind alle Menschen. Wir tun das Beste, was wir tun können. Ich habe unglaubliche Eltern, die mir immer beigebracht haben, wie man die Dinge richtig macht. Ich möchte meinen Kindern ein großartiger Vater sein und immer versuchen, die Dinge auch richtigzumachen", erklärte er weiter. Tom wolle immer in der Lage sein, seinen Kopf hochzuhalten, auf und neben dem Spielfeld.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2011

Getty Images Tom Brady, Oktober 2022

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

