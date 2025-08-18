Gisele Bündchen genießt Spaziergang mit Joaquim und Baby

Gisele Bündchen (45) wurde am Sonntag in Surfside, Florida, bei einem entspannten Spaziergang gesichtet, wie die Daily Mail berichtet. An ihrer Seite: ihr Partner Joaquim Valente (35) und ihr gemeinsames Baby, das im Februar das Licht der Welt erblickte. In einem lässigen Sommer-Outfit aus einem beigen Tanktop, abgeschnittenen Jeansshorts und Sandalen wirkte das Model sichtlich glücklich und gelassen. Joaquim begleitete sie in einem schwarzen T-Shirt und mit markantem Bart, während er den gemeinsamen Ausflug sichtlich genoss. Mit dabei war auch der Hund der Familie, der für noch mehr herzerwärmende Momente sorgte.

Gisele und Joaquim sind seit Juni 2023 offiziell ein Paar, doch die beiden wurden schon vorher, im November 2022, zusammen in Costa Rica beobachtet. Joaquim, ein professioneller Jiu-Jitsu-Lehrer, widmet sein Leben dem Sport. Nach ihrer Scheidung von Tom Brady (48) hat Gisele Bündchen ihr persönliches Glück nun an seiner Seite neu gefunden. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann zieht die brasilianische Schönheit aber auch weiterhin ihre zwei Kinder groß: Benjamin und Vivian. Nach dem Ehe-Aus beschrieb Gisele gegenüber Vanity Fair ihre Situation mit einer reflektierten Einstellung: "Manchmal wächst man zusammen, manchmal wächst man auseinander."

Das Model, das lange als eines der erfolgreichsten der Branche galt, scheint sich nach der Geburt ihres dritten Kindes gut in ihrer neuen Rolle eingefunden zu haben. Während sie in der Vergangenheit von schlaflosen Nächten berichtete, hat ihr Baby inzwischen einen geregelten Schlafrhythmus, was ihr Energie zurückgegeben hat. Trotzdem schätzt sie die Momente, in denen sie sich Zeit für sich selbst nehmen kann – ein Luxus in ihrem vollgepackten Alltag. Auch der Sonntagsspaziergang dürfte zu solchen Highlights zählen. Schon früh startete die heute 45-Jährige ihre Karriere als Model, und obwohl sie sich 2015 vom Laufsteg zurückzog, gilt sie bis heute – auch abseits der großen Bühnen – als weltweit bewunderte Ikone.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

MEGA Joaquim Valente in Miami im November 2022

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Baby, Mai 2025