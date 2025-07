Spielt Gisele Bündchen in "Der Teufel trägt Prada 2" mit?

Fans von "Der Teufel trägt Prada" dürfen sich auf eine Fortsetzung freuen, in der Meryl Streep (76), Anne Hathaway (42), Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) ihre ikonischen Rollen erneut aufleben lassen. Doch ob Gisele Bündchen (44) wieder als Serena zurückkehrt, bleibt ungewiss. Auf eine Anfrage des Magazins Entertainment Weekly reagierte ein Agent des Supermodels lediglich mit einem traurigen Emoji. Auf weitere Nachfragen erklärte der Vertreter, er sei "nicht in der Position, zu diesem Thema zu kommentieren". Die Dreharbeiten zum Film, bei dem David Frankel (66) wieder Regie führt, beginnen bereits in diesem Monat.

Während die Hauptdarsteller des Originals bestätigt wurden, gibt es auch neue Gesichter im Cast: Lucy Liu (56), Justin Theroux (53), B.J. Novak und Pauline Chalamet stoßen laut Berichten zum Ensemble. Adrian Grenier (49), der im ersten Teil Andy Sachs' Freund Nate spielte, wird hingegen nicht zurückkehren. Das Drehbuch stammt erneut von Aline Brosh McKenna, die gemeinsam mit David schon 2021 über die Herausforderung sprach, einen modernen Ansatz für die Fortsetzung zu finden. Die Welt der Magazine habe sich seit dem ersten Film deutlich verändert, weshalb die Geschichte neu erfunden werden müsse. Über die Handlung ist bisher dennoch nichts bekannt.

Gisele selbst hatte 2021 in einem Interview mit Entertainment Weekly Einblicke in ihre Erfahrungen mit der Modewelt sowie ihre Interpretation von Anna Wintour (75), der möglichen Inspiration für Meryls Charakter, gegeben. Dabei äußerte sie bewundernde Worte für die Vogue-Chefin. Die Brasilianerin, die abseits von "Der Teufel trägt Prada" vor allem als eine der erfolgreichsten Models unserer Zeit bekannt ist, erinnerte sich daran, wie begeistert das Publikum auf den ersten Film reagierte. Charmant fügte sie hinzu: "Ich wäre auch glücklich, wenn Meryl Streep mich spielen würde!" Ob sie eine Rolle im neuen Film übernehmen wird, bleibt abzuwarten. Fans des Originals hoffen jedenfalls auf ihr Comeback in dieser ikonischen Hollywood-Produktion.

Getty Images Gisele Bündchen, 2016

Rex Features / ActionPress Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

