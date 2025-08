Tom Brady im Urlaub: Ähnlichkeit mit Sohn Jack verblüfft

Tom Brady (48), der frühere NFL-Star, genießt gerade eine unvergessliche Sommerpause in Europa mit seinen drei Kindern. Über Instagram teilte der 47-Jährige am 29. Juli eine Reihe von Fotos, die Einblicke in die besondere Reise geben. Mit dabei ist sein ältester Sohn Jack, 17, den er mit Schauspielerin Bridget Moynahan (54) hat, sowie seine Kinder Vivian, 12, und Benjamin, 15, die aus seiner Ehe mit Gisele Bündchen (45) stammen. Besonders auffällig: Jack ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Die beiden posierten innig für Fotos, darunter auf einer Yacht und bei einem Abendessen.

Tom Brady ließ seine Fans auch an weiteren Momenten teilhaben, etwa an früheren Trips des Sommers. Im Juni bereiste er mit Vivian und Benjamin die Niederlande und Deutschland und besuchte unter anderem das Anne-Frank-Haus in Amsterdam. "Eine kurze Station in Deutschland, dann beginnt der Sommer in den Niederlanden. Erinnerungen, die für immer bleiben", schrieb er damals. Aber auch entspannte Momente kamen nicht zu kurz. Vivian wurde bei einem Ausflug in Spanien als "kleine Meerjungfrau" abgelichtet, während sie begeistert im Wasser planschte. Zu den neuesten Bildern schrieb der stolze Vater: "Sommer in Europa 2025 – so viele besondere und unvergessliche Momente."

Die Vaterrolle scheint Tom Brady seit jeher besonders am Herzen zu liegen. In der Doku "Man in the Arena" aus dem Jahr 2021 sprach der Super Bowl-Champion sehr emotional über die Herausforderung, den Balanceakt zwischen Karriere und Familie zu meistern. Er bezeichnete seinen eigenen Vater als großes Vorbild und gestand, dass er hoffe, für seine eigenen Kinder ähnlich inspirierend zu sein. "Ich wünsche mir, dass sie glücklich sind, respektvoll mit anderen umgehen und etwas finden, das sie genauso lieben, wie ich meinen Sport geliebt habe." Die diesjährigen Reiseberichte und innigen Familienbilder zeigen einmal mehr, wie sehr Tom die Zeit mit seinen Kindern schätzt – ein klares Zeichen dafür, dass er seine Prioritäten gesetzt hat.

Getty Images Tom Brady, Sportler

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Benjamin und Vivian in München, Mai 2025

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Tochter Vivian