Miss Puerto Rico Fabiola Valentín heiratet Miss Argentinien

Was für ein wunderschönes Pärchen! Miss Puerto Rico Fabiola Valentín (22) und Miss Argentinien Mariana Varela (26) sind schwer ineinander verknallt. Zwei Jahre lang hielten die beiden ihre Beziehung vor der Öffentlichkeit geheim – doch damit ist jetzt Schluss. Denn nun zeigen die Models der ganzen Welt, wie glücklich sie miteinander sind: Fabiola und Mariana haben den Gang vor den Traualtar gewagt!

Auf Instagram teilten die beiden mit: "Nachdem wir beschlossen hatten, unsere Beziehung privat zu halten, öffnen wir an einem ganz besonderen Tag nun die Türen für euch." Das ließ das Pärchen die Welt an einem der wohl schönsten Tage ihres Lebens, ihrer Hochzeit am 28. Oktober, wissen. Dazu posteten die frisch Vermählten ein Throwback-Video von ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte. Darin sieht man die beiden zusammen im Urlaub, am Kuscheln und Küssen und ihre romantische Verlobung bei sich zu Hause.

Unter dem gemeinsamen Foto, das Fabiola und Mariana auf Instagram veröffentlichten, zeigten ihre Fans sich begeistert von ihrem Coming-out. "Die beiden sind so hübsch, wenn sie Kinder haben, werden die genauso schön sein", philosophierte ein User. Ein anderer bedankte sich: "Ihr seid so ein Vorbild für uns alle. Ihr helft zu zeigen, wie wichtig es ist, gleichgeschlechtliche Liebe zu zeigen."

Anzeige

Instagram / marianajvarela Mariana Varela und Fabiola Valentín im Juni 2022

Anzeige

Instagram / marianajvarela Mariana Varela im Juni 2022

Anzeige

Instagram / fabiolavalentinpr Fabiola Valentín im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de