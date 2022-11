Diabetes: "SOKO"-Star Jacques Breuer wurden Zehen amputiert

Jacques Breuer (66) bekommt die Spätfolgen von Diabetes zu spüren. Einem breiteren Fernsehpublikum wurde der Schauspieler durch seine Rolle als Peter Bathory in dem 1979 entstandenen Abenteuervierteiler "Mathias Sandorf" bekannt. Unter anderem übernahm er auch Rollen in "Der Alte", "Ein Fall für zwei" oder "Der Bulle von Tölz". Vor 30 Jahren bekam er allerdings die Diagnose: Diabetes. Wegen seiner Krankheit musste Jacques sich jetzt sogar einer Amputation unterziehen.

Es hat mit Neuropathie in den Füßen begonnen – eine typische Diabetiker-Krankheit. Die Gefäße verstopfen und werden nicht mehr durchblutet. "Der große Zeh am linken Fuß entzündete sich, ich bekam eine schwere Sepsis", erklärte der 66-Jährige gegenüber Bild. "Der Zeh war nicht mehr zu retten, musste amputiert werden. Die beiden Zehen daneben gleich mit. Ich hatte noch Glück, denn es sah erst so aus, als müsse der komplette Fuß abgenommen werden", fügte er hinzu.

Als die Wunde nicht heilte, kam heraus, dass der TV-Star sich einen resistenten Krankenhauskeim eingefangen hatte. "Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, bekam Opiate. Vier Monate lang war ich in zwei Krankenhäusern", erinnerte er sich. Aber auch als Jacques nach Hause durfte, ging es ihm nicht besser. "Ich nahm acht Kilo ab, konnte nicht stehen oder gehen, nicht mal aufrecht sitzen. Meine Hausärztin ließ mich nachts in die Notaufnahme bringen", verriet er. Dort wurde dann ein Abszess in seinem Fuß entdeckt. "Ich wurde sofort operiert. Innerhalb von zwei Tagen fing der Fuß an zu heilen", erläuterte der Schauspieler weiter. Inzwischen kann er sogar wieder laufen.

ActionPress / United Archives GmbH Jacques Breuer, 1998

Barbara Insinger / Future Image Jacques Breuer, Schauspieler

ActionPress / Gulotta,Francesco Jacques Breuer, Schauspieler

