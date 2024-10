Jacques Breuers Tod trifft seine Ex Viola Wedekind schwer

Am 5. September starb der Schauspieler Jacques Breuer (67) überraschend nach einem Schlaganfall. Seine Ex-Frau Viola Wedekind (46) hat mit seinem Verlust stark zu kämpfen. "Als ich die Nachricht vom Tod erhielt, stand ich unter Schock und habe versucht, wieder Luft zu bekommen. Ich habe viel geweint in den vergangenen Wochen", äußerte sich die Schauspielerin im Gespräch mit Bild. Dass sie in den letzten Stunden nicht bei ihm sein konnte, belaste die Sturm der Liebe-Bekanntheit besonders: "Ich war so erkältet, dass ich nicht ins Krankenhaus konnte, weil ich ihn nicht anstecken wollte. Ich hätte ihm beim Sterben so gern die Hand gehalten." Jedoch ist es ihr ein Trost, dass er "bis zum Schluss von seiner Familie umsorgt, betreut und geliebt wurde".

Viola und Jacques lernten sich 2008 in Berlin kennen und verliebten sich ineinander. Für den Österreicher zog sie sogar nach München – im August 2008 trat das Paar vor den Traualtar. 2017 trennten sich die beiden, da sich Viola in den Samenspender Michael Fischer verliebte. Der Lehrer hatte sich bereit erklärt, dem Ehepaar bei ihrem unerfüllten Kinderwunsch zu helfen. Trotz ihrer Trennung blieben sich die beiden jedoch nah. "Es ist uns gelungen, nach der schmerzlichen Trennung mit der Zeit neu anzufangen. Wir waren immer füreinander da", erklärte Viola im Gespräch mit dem Blatt.

Auch Jacques' Bruder ist in tiefer Trauer um den "SOKO"-Star. "Ich bin in einer Schockstarre und kann es noch gar nicht begreifen, es tut wahnsinnig weh. Jacques war als großer Bruder mein Vorbild, er hat mich geprägt, wir hatten ein inniges Verhältnis", lauteten die traurigen Worte von Pascal Breuer gegenüber Bunte. Jacques kämpfte schon viele Jahre mit gesundheitlichen Problemen und litt unter anderem seit 30 Jahren an Diabetes. Pascal zufolge starb er aber friedlich und ohne Schmerzen: "Er war am Ende mit sich im Reinen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Viola Wedekind und Jacques Breuer, 2012 in München

Anzeige Anzeige

Actionpress/ Gulotta, Francesco Pascal Breuer, Schauspieler