Mit 76 Jahren: Nazareth-Sänger Dan McCafferty ist verstorben

Hardrock-Fans müssen sich von Dan McCafferty verabschieden. Mit der Band Nazareth wurde der gebürtige Schotte in den 60ern berühmt und gehört bis heute zu den Wegbereitern des Hardrock, zusammen mit Bands wie Led Zeppelin oder Black Sabbath. Auch jetzt sind die Rocker noch aktiv und spielen ihre Alben wie "Hair of the Dog" vor ihren Fans. Doch nun müssen ihre Anhänger einen schweren Verlust verarbeiten: Bandgründer Dan starb im Alter von 76 Jahren!

Via Facebook verkündete Dans Bandkollege Pete Agnew die traurige Nachricht: "Dan ist heute um 12:40 Uhr verstorben." Für den Bassisten scheint das ein herber Verlust zu sein. Obwohl sich der ehemalige Sänger 2013 wegen gesundheitlicher Probleme aus der Band zurückzog, blieb die Freundschaft bestehen. "Das ist die traurigste Nachricht, die ich je verkünden musste", schrieb er und richtete auch liebevolle Worte an die Witwe seines Freundes. "Maryann und die Familie haben einen wunderbar liebevollen Ehemann und Vater verloren und ich meinen besten Freund."

Dans genaue Todesumstände sind noch nicht bekannt, aber unter dem Post seines Freundes bekunden die Nazareth-Fans bereits ihre Trauer. "Es tut mir so leid, das zu hören. Was für ein fantastischer Mann. Mein Beileid an Dans Familie, Freunde und die Jungs der Band", schrieb ein Fan bestürzt.

Getty Images Die Band Nazareth im Jahr 1971

ActionPress Dan McCafferty, Sänger

ActionPress Die Band Nazareth im Jahr 2008

