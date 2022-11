Süße News: Zoe Kazan und Paul Dano bekommen ihr zweites Kind

Zoe Kazan und Paul Dano (38) vergrößern ihre Familie! Schon seit 2007 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu "Ruby Sparks" kennengelernt hatten. Eine gemeinsame Tochter, die im Sommer 2018 zur Welt kam, krönte das Glück der Schauspieler. Doch damit war die Familienplanung wohl noch nicht abgeschlossen: Zoe ist nun zum zweiten Mal schwanger!

Das bestätigte sie mit einer Fotostrecke für die Zeitschrift Marie Claire's Powe Issue. Auf dem Cover posiert Zoe in einem bodenlangen roten Kleid mit ihrem "She Said"-Co-Star Carey Mulligan (37) und den Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey. Auch in weiteren Bildern wird der Babybauch zur Schau gestellt – und der hat schon eine beachtliche Größe! Sieht ganz so aus, als würden sie und der "Batman"-Bösewicht ihr Baby noch in diesem Jahr im Arm halten.

Ihr Privatleben halten Zoe und Paul für gewöhnlich strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Auch die Geburt der ersten gemeinsamen Tochter bestätigte Paul damals erst acht Wochen nach der Entbindung, während eines Auftritts in der "Tonight Show". Ein genaues Geburtsdatum der kleinen Alma ist aber noch nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Zoe Kazan bei der "The Batman"-Weltpremiere 2022

Anzeige

Getty Images Paul Dano und Zoe Kazan, 2019

Anzeige

Getty Images Paul Dano, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de