Jetzt steht fest, gegen wen Batman bald kämpfen wird! In Hollywood wird gerade fleißig an einem neuen Film über den Superhelden gearbeitet. Für die Titelrolle steht bereits Twilight-Star Robert Pattinson (33) fest. Auch Catwoman wurde mit Zoe Kravitz (30) schon besetzt. Nur der Part als Batmans Gegenspieler war bisher noch offen: Jetzt wurde endlich bekannt gegeben, dass Paul Dano (35) den Riddler spielen wird!

Ursprünglich hieß es, Jonah Hill (35) sei für diese Rolle vorgesehen. Er soll sich aber letzten Endes dagegen entschieden haben, den verrückten Bösewicht zu spielen. Wie die Produktionsfirma Warner Bros. nun verkündete, wird stattdessen Paul in die Riddler-Rolle schlüpfen. Der 35-Jährige ist bisher vor allem für Filme wie "There Will Be Blood" und "Little Miss Sunshine" bekannt. Als Riddler tritt Paul in die Fußstapfen von Jim Carrey (57). Er hatte den Schurken im grünen Fragezeichen-Anzug 1995 in "Batman Forever" verkörpert. Pauls Riddler soll allerdings deutlich ernster und der Film im Ganzen viel düsterer werden.

Neben Robert, Paul und Zoe soll außerdem Jeffrey Wright (53) als Commissioner James Gordon in dem neuen Streifen zu sehen sein. Ob der Star-Cast damit vollständig ist, oder ob Batman möglicherweise noch einen zweiten Widersacher bekommt, ist noch nicht bekannt.

