Critics' Choice Awards 2023: Das waren die schönsten Looks

Die Stars und Sternchen haben sich mal wieder in Schale geworfen! Am Sonntagabend fand zum 28. Mal die Verleihung der Critics' Choice Awards statt. Neben Brendan Fraser (54) und Cate Blanchett (53) galten vor allem die Regisseure Daniel Kwan und Daniel Scheinert als Abräumer des Abends. Aber auch modisch konnten sich einige Stars sehen lassen: Elle Fanning (24), Lily James (33) und Co. präsentierten ihre schönsten Looks!

Für ihren Auftritt auf dem Red Carpet wählte Elle ein drapiertes, cremefarbenes Kleid von Alexander McQueen (✝40). Zu ihrer glamourösen Robe kombinierte die Schauspielerin goldene High Heels und zarten Schmuck. Sadie Sink (20) strahlte wiederum in einem schwarzen Chanel-Kleid mit einem gold-, silber-, rot- und schwarzbestickten Bandeau-Top. Dazu trug der Stranger Things-Star Schmuck der Luxusmarke, unter anderem einen Diamantring und Ohrringe. Auch Andrew Garfield (39) überzeugte mit seinem Modebewusstsein: Der Spiderman-Darsteller posierte in einem rosafarbenen Anzug, den er mit Schuhen von Christian Louboutin kombinierte.

Der Mamma Mia-Star strahlte in einem durchsichtigen schwarzen Kleid mit einer Statement-Schleife von Oscar de la Renta (✝82). Den Red-Carpet-Look vervollständigte Lily mit Schmuck von De Beers und schwarzen High Heels. Paul Dano (38) glänzte in einem nachtblauen Anzug, der mit kleinen Schmucksteinen besetzt war. Anya Taylor-Joy (26) entschied sich für ein Haute-Couture-Kleid von Dior, das ebenfalls mit glänzenden Steinen verziert war. Dazu kombinierte die Schauspielerin Schmuck von Tiffany's.

Anzeige

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Andrew Garfield, Schauspielerin

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Getty Images Paul Dano, Schauspielerin

Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de