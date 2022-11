Wie Fat Comedy: Günther Jauch ohrfeigt Oliver Pocher im TV

Da ist Günther Jauch (66) die Hand ausgerutscht. Oliver Pocher (44) hat seit einigen Monaten einen Rechtsstreit mit Fat Comedy. Der Comedian verpasste Olli nämlich eine saftige Ohrfeige und teilte den Clip anschließend im Netz. Inzwischen hat der Entertainer eine einstweilige Verfügung gegen den Netz-Star erwirkt: Fat Comedy darf die Aufnahme nicht mehr öffentlich teilen. Doch nun bekam Olli eine weitere Ohrfeige verpasst – und zwar von niemand Geringerem als Günther Jauch.

Bei der Show Denn sie wissen nicht, was passiert sprang der Comedian nämlich für den plötzlich erkrankten Giovanni Zarrella (44) ein. Der Wer wird Millionär?-Moderator schien davon allerdings nicht ganz so begeistert zu sein. Die Sprüche des Komikers schienen ihn ziemlich zu nerven. "Schnauze, Pocher! Jetzt!", rief er irgendwann tatsächlich dazwischen. Als Olli immer wieder Songs parodierte, platzte Günther der Kragen: Ohne Vorwarnung ging er zu Olli und verpasste ihm eine Ohrfeige. Für einen Moment war der Komiker fassungslos, doch er hatte sich schnell wieder gefangen. "Samstagabend ist meine Zeit – da mache ich 'ne Sammelklage draus. Da können sie sich ja 'ne Zelle teilen mit dem Kollegen", reagierte er frech und spielte auf die Schelle von Fat Comedy an.

Die Fans waren von der Aktion ebenfalls ziemlich amüsiert. "Wenn man Jauch auf die Palme bringt. Beste Aktion des Abends", freute sich eine Twitter-Userin. Ein anderer dankte dem Moderator sogar: "Danke, Günther Jauch! Der Pocher hat es nicht anders verdient, denn er ist einfach nur nervig!"

Getty Images Günther Jauch, Moderator

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Oliver Pocher und Günther Jauch, Dezember 2021

