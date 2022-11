Hatte Jason David Frank vor seinem Tod psychische Probleme?

Jason David Frank (✝49) scheint vor seinem Ableben mit vielen psychischen Problemen gekämpft zu haben. Vor wenigen Wochen hat die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass der "Power Rangers"-Star verstorben ist. Medienberichten zufolge soll er sich nach einem Streit mit seiner Frau in seinem Hotelzimmer eingeschlossen haben, wo er schließlich zu Tode kam. Nun behauptete ein Bekannter des Schauspielers, dass Jason vor seinem Tod mit Depressionen und anderen mentalen Problemen zu kämpfen hatte.

Gegenüber TMZ erzählte ein Insider nun, dass der 49-Jährige vor seinen Ableben eine schwere Zeit durchgemacht haben soll. So berichtete Mike Bronzoulis – der seit 2010 mit Jason befreundet war – dass der "The Junior Defenders"-Darsteller wohl unter psychischen Problemen litt. Zudem habe er mehrere Familienmitglieder durch Suizid verloren und auch seine Mutter sei vor einigen Jahren nach einem Krebsleiden verstorben, was den gebürtigen Kalifornier angeblich sehr mitnahm. Obwohl Jason viele Freunde hatte, die ihm nach diesen schweren Schicksalsschlägen beistanden, habe er sich oft sehr einsam gefühlt.

Zuletzt hätten die beiden Freunde rund eine Woche vor dem Tod des Schauspielers miteinander geredet. Kurz vor seinem Ableben soll Jason Mike sogar noch eine Sprachnachricht geschickt haben, in der er darüber sprach, dass er es im Moment nicht leicht habe und die beiden reden müssten. Mike habe diese Nachricht allerdings erst gesehen, nachdem Jason bereits verstorben war. Ein US-Medium hatte vergangenen Woche berichtet, dass der Schauspieler Suizid begangen haben soll – das wurde bisher jedoch nicht offiziell bestätigt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Amy Jo Johnson und Jason David Frank (†49) im Juni 2019

Barry Brown / SplashNews.com Jason David Frank bei der Big Apple Comic Con, 2022

Getty Images Jason David Frank im Juli 2013



