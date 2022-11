War es bei J.Lo und Ben Affleck Liebe auf den ersten Blick?

Sind sie von Anfang an füreinander bestimmt gewesen? Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) waren bereits 2002 ein Paar und haben ein Jahr später sogar heiraten wollen. Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Damals zumindest nicht. Denn mittlerweile haben sie sich endlich das Jawort gegeben. Doch wie ist ihre allererste Begegnung abgelaufen? War es zwischen Jennifer und Ben Liebe auf den ersten Blick?

Gegenüber Apple Music hat die Sängerin das Geheimnis gelüftet. "Als wir miteinander gearbeitet haben, sind wir gute Freunde geworden", berichtet sie. Erst danach haben sie realisiert, dass sie "verrückt nacheinander" seien. Da J.Lo gerade frisch aus einer Beziehung kam, habe sie sich zunächst auf ihre Karriere konzentrieren wollen. Doch sie habe schließlich gemerkt: "Das ist die Person, mit der ich zusammen sein möchte." Das sei jedoch nicht sofort geschehen, sondern hätte sich über mehrere Monate hinweg entwickelt.

Das Album "This Is Me… Now", das die "If You Had My Love"-Interpretin im Rahmen des Interviews promotet hat, wurde durch den Vorgänger "This Is Me…Then" inspiriert. Das Album sei damals entstanden, als sie verliebt in Ben war – darin verarbeitete sie ihren Herzschmerz und den Zerfall ihrer damaligen Beziehung. Mit "This Is Me… Now" könnte Jennifer nun ihr Happy End mit ihrem Ehemann feiern.

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck, Jennifer Lopez

On The JLo Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihrer Hochzeit

